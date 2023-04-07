Українські прикордонники показали "дорогу життя" до Бахмута

Українські військові у Бахмуті/Фото: Радіо Свобода

Українські прикордонники показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута Донецької області. Через багнюку там припиняють рух навіть бронеавтомобілі.

Відео опублікувала Держприкордонслужба.

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Переглядаючи ролик, можна побачити, що через потепління дорога перетворилася у суцільну багнюку. Доїхати до Бахмута Донецької області може лише спецтехніка.

"Бахмут. Не буксуємо, тільки вперед і разом!", — йдеться у повідомленні.

На відео один з українських прикордонників наголосив, що у багнюці застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Ймовірно, йдеться про бронемобіль Senator.

Українські бійці не припиняють свій рух до Бахмута. Їм допомагає важка броньована техніка.

Нагадаємо, останніми днями російські окупанти відновили певну динаміку в битві за Бахмут. З кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

Також ми писали, що Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися і Санкт-Петербурзі небезпечно.