Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: постраждала жінка

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Сьогодні, 11 серпня, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки РФ постраждала жінка.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Ворог накрив місто важкою артилерією.

"Постраждала 71-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості", — розповів Лисак.

За його словами, окупанти пошкодили 15 приватних будинків, шість господарських споруд, авто та п'ять ліній електропередач.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 11 серпня російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина.

Також ми писали, що речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому російські окупанти вдарили по Коломиї. За його словами, ворог намагався знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16.

Додамо, російські війська намагалися завдати потужного ракетного удару по Києву сьогодні, 11 серпня. Однак завдяки силам ППО всі ворожі цілі були знищені.