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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадала женщина

11 августа 2023 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область: пострадала женщина
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 11 августа, российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки РФ пострадала женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Враг накрыл город тяжелой артиллерией.

"Пострадала 71-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", — рассказал Лысак.

По его словам, оккупанты повредили 15 частных домов, шесть хозяйственных сооружений, авто и пять линий электропередач.

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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, утром, 11 августа, российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Также мы писали, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему российские оккупанты ударили по Коломые. По его словам, враг пытался уничтожить молодых украинских летчиков, которые поедут учиться на истребителях F-16.

Добавим, российские войска пытались нанести мощный ракетный удар по Киеву сегодня, 11 августа. Однако благодаря силам ПВО все вражеские цели были уничтожены.

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