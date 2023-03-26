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Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

26 марта 2023 10:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Всего за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Подробности

"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", — рассказал Кириленко.

На Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки. Враг использует артиллерию, "Грады" и кассетные боеприпасы. Снаряды попали по территории четырех улиц и АКХЗ. В Кураховской громаде оккупанты повредили два здания в Остром и частный дом в Курахово.

На Горловском направлении один человек погиб в городе Часов Яр, еще один — в Северном Торецкой громады. В Константиновской громаде повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

"На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов", — добавил Кириленко.

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Напомним, в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Также мы писали, что российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Добавим, за двое суток, 23 и 24 марта, враг нанес около 200 ударов по территории Запорожской области. В результате обстрелов есть один раненый.

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