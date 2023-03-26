Оккупанты обстреляли Донецкую область: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. Всего за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — попали в промышленную зону. По оперативной информации, обошлось без жертв", — рассказал Кириленко.

На Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки. Враг использует артиллерию, "Грады" и кассетные боеприпасы. Снаряды попали по территории четырех улиц и АКХЗ. В Кураховской громаде оккупанты повредили два здания в Остром и частный дом в Курахово.

На Горловском направлении один человек погиб в городе Часов Яр, еще один — в Северном Торецкой громады. В Константиновской громаде повреждены два дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

"На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждены 15 домов в Звановке и пять домов в Переездном. В Северске повреждено здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов", — добавил Кириленко.

Напомним, в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Также мы писали, что российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.

Добавим, за двое суток, 23 и 24 марта, враг нанес около 200 ударов по территории Запорожской области. В результате обстрелов есть один раненый.