Окупанти обстріляли Донецьку область: пошкоджено будинки та медичний заклад
Російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено медичний заклад та будинки. До того ж росіяни поранили цивільних.
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
-
Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення
-
Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії
-
Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"
-
Британська розвідка розповіла про ситуацію у Бахмуті
-
В Чорному морі побільшало кораблів: яку загрозу вони несуть
-
Очільниця Європарламенту Роберта Метсола прибула до Києва: деталі
-
Голова комітету Держдуми рф з оборони запропонував корпораціям закуповувати системи ППО
-
Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів
-
Росіяни знову жорстоко обстріляли Херсонщину: загинула людина
-
ЗСУ ліквідували ще 820 окупантів та знищили один літак: Генштаб оприлюднив нові дані про втрати росіян
Деталі
Напередодні ввечері окупанти обстріляли "Смерчами" селище Комишівка Новогродівської ТГ. Вони пошкодили медичний заклад. Люди не постраждали.
"На Донецькому напрямку 8 будинків пошкоджено в Очеретинській громаді: у Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному. Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській — Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", — повідомив Кириленко.
На Горлівському напрямку зранку було поранено одну людину в Часовому Яру. Окупанти пошкодили п'ять будинків у Торецькій громаді. У Соледарській громаді під вогнем Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка та Міньківка.
"На Лисичанському напрямку у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади", — додав Кириленко.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. Нещодавно на території області загинуло троє мирних мешканців.
Також ми писали, що тільки за одну добу 25 лютого російські окупанти завдали 34 удари по мирних містах і селах Донеччини. Було пошкоджено житлові будинки, школи та лікарню.
Додамо, ватажок самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що кремлівська партія "Единая россия" оголосила про проведення попереднього голосування. Він розповів, що у Донецьку воно відбудеться не тільки в електронному форматі, а й очно.