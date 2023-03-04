Оккупанты обстреляли Донецкую область: повреждены дома и медицинское учреждение

Последствия обстрела

Российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате атаки повреждено медицинское учреждение и дома. К тому же россияне ранили гражданских.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Накануне вечером оккупанты обстреляли "Смерчами" поселок Камышевка Новогродовской ТГ. Они повредили медицинское учреждение. Люди не пострадали.

"На Донецком направлении 8 домов повреждены в Очеретинской громаде: в Соловьево, Тоненьком и Ласточкино. Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской громаде под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской — Марьинка, Красногоровка и Екатериновка, без жертв", — сообщил Кириленко.

На Горловском направлении утром был ранен один человек в Часовом Яру. Оккупанты повредили пять домов в Торецкой громаде. В Соледарской громаде под огнем Дубово-Василовка, Орехово-Василовка и Миньковка.

"На Лисичанском направлении в Звановской громаде ранен 1 человек, повреждены 6 домов в Переездном и 3 в Звановке. В Северске разрушен дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманской громады", — добавил Кириленко.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. Недавно на территории области погибли трое мирных жителей.

Также мы писали, что только за сутки 25 февраля российские оккупанты нанесли 34 удара по мирным городам и селам Донецкой области. Были повреждены жилые дома, школы и больница.

Добавим, главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что кремлевская партия "Единая россия" объявила о проведении предварительного голосования. Он рассказал, что в Донецке оно состоится не только в электронном формате, но и очно.