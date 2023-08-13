Окупанти обстріляли Донецьку область: постраждали люди

Російські військові та артилерія. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 13 серпня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Під ворожий вогонь потрапили Торецьк та Сіверськ. Внаслідок чергової атаки РФ постраждали люди.

Про це розповіла представниця Донецької обласної прокуратури Олена Руденко, передає "Суспільне".

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Руденко розповіла, що поранення отримали двоє людей.

"У Торецьку від вибуху снаряда поранена 20-річна жінка, а у Сіверську під час обстрілів зазнала тілесних ушкоджень у власній квартирі 71-річна жінка. Обох доправили до лікарні, де наразі їм надається медична допомога", — повідомила вона.

За цим фактом прокуратура вже розпочала досудове розслідування.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують нещадно обстрілювати Херсонську область. Так, окупанти вдарили по селах Станіслав та Широка Балка.

Також ми писали, що у неділю, 13 серпня, російські окупанти обстріляли селище Широка Балка Херсонської області. Внаслідок обстрілу кількість жертв російських сил зросла, а в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Додамо, російські терористи обстріляли багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок атаки постраждало троє місцевих жителів.