Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Чернігові оголосили три дні жалоби за загиблими через російський теракт arrow

У Чернігові оголосили три дні жалоби за загиблими через російський теракт

19 серпня 2023 16:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чернігові оголосили три дні жалоби за загиблими через російський теракт
Наслідки удару по Чернігові. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Чернігові місцева влада оголосила три дні жалоби за загиблими внаслідок російського теракту 19 серпня. Відтак, 19-21 серпня оголошено траурними днями.

Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако

Читайте також:

Дні жалоби в Чернігові

"У зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби", — йдеться у повідомленні. 

скріншот

Удар по Чернігову 19 серпня

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".

Нагадаємо, що момент ракетного удару по центру Чернігова потрапив на камери відеоспостереження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз