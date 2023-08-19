У Чернігові оголосили три дні жалоби за загиблими через російський теракт

Наслідки удару по Чернігові. Фото: Новини.LIVE

У Чернігові місцева влада оголосила три дні жалоби за загиблими внаслідок російського теракту 19 серпня. Відтак, 19-21 серпня оголошено траурними днями.

Про це повідомив виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

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"У зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби", — йдеться у повідомленні.

Удар по Чернігову 19 серпня

У суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Своєю чергою РФ після ракетного удару по драмтеатру в Чернігові почала цинічно "виправдовуватися". У РФ заявили, що нібито було атаковано місце збору військових спеціалістів ЗСУ з бойових дронів, яке було замасковано під фестиваль "Лютих пташок".

Нагадаємо, що момент ракетного удару по центру Чернігова потрапив на камери відеоспостереження.