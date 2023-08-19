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Оккупанты обстреляли Гуляйполе: есть погибшие и раненые

19 августа 2023 20:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Гуляйполе: есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Гуляйполя. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В субботу, 19 августа, оккупанты в очередной раз обстреляли Гуляйполе в Запорожской области. В результате атаки погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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Обстрелы Гуляйполя

Как известно, в результате зверских обстрелов россиян погибла пожилая женщина и травмировался пожилой мужчина. Пострадавший был эвакуирован с места происшествия и доставлен в больницу.

"На одном из адресов произошло разрушение жилого дома без последующего горения. В другом домовладении загорелось здание. Спасатели оперативно обуздали пламя", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 19 августа, российские оккупанты ударили по центру Чернигова. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые. В сети показали момент "прилета".

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако заявил, что в результате вражеской атаки на Чернигов погибли шесть человек. Среди них есть ребенок.

Городские власти объявили в Чернигове 19-21 августа днями траура.

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