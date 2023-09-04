Оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Днепропетровской области, — Лысак
Сегодня утром, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обстрел Днепропетровской области
По словам Лысака, в небе над Днепропетровской областью защитники из Воздушного командования "Восток" уничтожили шесть российских беспилотников.
Однако есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.
"Там возник пожар. Последствия уточняются", — рассказал Лысак.
По предварительной информации, люди не пострадали.
Напомним, начались 558 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Ночью, 4 сентября, оккупанты снова прибегли к атаке с помощью ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Также мы писали, что вчера, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.
Добавим, в субботу, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Так, из-за удара врага по Бериславскому району погиб мирный житель.