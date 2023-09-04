Оккупанты обстреляли инфраструктурный объект в Днепропетровской области, — Лысак

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Фото: Facebook

Сегодня утром, 4 сентября, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. Враг попал по инфраструктурному объекту.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам Лысака, в небе над Днепропетровской областью защитники из Воздушного командования "Восток" уничтожили шесть российских беспилотников.

Однако есть попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе.

"Там возник пожар. Последствия уточняются", — рассказал Лысак.

По предварительной информации, люди не пострадали.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, начались 558 сутки полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Ночью, 4 сентября, оккупанты снова прибегли к атаке с помощью ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Также мы писали, что вчера, 3 сентября, российские террористы обстреляли Херсонскую область. В результате удара по Белозерке погиб местный житель.

Добавим, в субботу, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Так, из-за удара врага по Бериславскому району погиб мирный житель.