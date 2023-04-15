Окупанти обстріляли Херсон: відомо про двох загиблих

Архівне фото наслідків російського обстрілу в Херсоні. Фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вкотре атакували місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

Читайте також:

Деталі

"Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок", — розповів Єрмак.

Цивільні отримали мінно-вибухові травми.

Нагадаємо, у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.

Також ми писали, що на Харківщині 14 квітня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В області залишається високою мінна небезпека.

Додамо, 13 квітня, російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення троє чоловіків.