Оккупанты обстреляли Херсон: известно о двух погибших

Архивное фото последствий обстрела в Херсоне. Фото: Суспільне Херсон

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали город Херсон. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины", — рассказал Ермак.

Гражданские получили минно-взрывные травмы.

Напомним, в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.

Также мы писали, что в Харьковской области 14 апреля враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В области остается высокой минной опасности.

Добавим, 13 апреля, российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района Харьковской области. В результате вражеской атаки получили ранения трое мужчин.