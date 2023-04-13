Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненый

Российские оккупанты совершают артиллерийский обстрел. Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 13 апреля, российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Они обстреляли город Херсон и село Змиевка Бериславского района.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Вражеская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Оккупанты попали в один из парков.

В результате российского обстрела местный мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

"Помимо этого, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы", — говорится в сообщении.

Из-за атаки оккупантов на месте погиб 62-летний завхоз, который находился в образовательном учреждении, а 55-летний сторож — получил ранения.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они совершили три авиаудары по городу Орехов.

Специалисты работают на месте попаданий и ликвидируют последствия российской атаки. Продолжается установление масштабов разрушений. Информация о пострадавших не поступала.

Также мы писали, что 12 апреля российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта. Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.

Добавим, что российские оккупационные войска в ночь с 12 на 13 апреля обстреляли ракетами Славянск. Никто из местных жителей не пострадал, но есть разрушение инфраструктуры.