Оккупанты обстреляли Херсонскую область: повреждены здания

К счастью, люди не пострадали

Сегодня, 23 марта, российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области. Враг повредил здания в городе.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Оккупанты частично разрушили административное здание. Они попали в жилой дом, краеведческий музей и местную редакцию газеты. К тому же, вражеские снаряды падали на территорию парка и церкви.

"Людей российские боеприпасы не затронули. Но центр города в Херсонской области, еще утром красивый и уютный, изуродован коварным ударом российских войск, безжалостно уничтожающих наш родной край", — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня с рабочим визитом в Херсонской области. Гарант уже ознакомился с ходом восстановления инфраструктурных объектов в регионе, разрушенных атаками россии.

Также мы писали, что российские оккупационные войска продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки на территории области погибли двое мирных жителей.

Добавим, за прошедшие сутки, 22 марта, россия продолжила нарушать перемирие на Донбассе, совершив 11 обстрелов населенных пунктов Херсонской городской территориальной громады, используя 58 снарядов.