Обстріл Запоріжжя: поліція показала кадри з камер патрульних на місці ракетного удару

Наслідки російського обстрілу в Запоріжжі

У Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. У патрульній поліції показали кадри з камер співробітників на місці російського ракетного обстрілу.

Відповідне відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.

Наслідки обстрілу

"Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару", — йдеться у дописі.

У поліції також вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.

Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.

На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого.

Окрім того, за життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, 19 людей — у стані середньої тяжкості.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.