Обстріл Запоріжжя: поліція показала кадри з камер патрульних на місці ракетного удару
У Запоріжжі російські ракети влучили у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. У патрульній поліції показали кадри з камер співробітників на місці російського ракетного обстрілу.
Відповідне відео опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Facebook.
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Наслідки обстрілу
"Інспектори допомагали деблокувати людей з-під завалів, першочергово надавали домедичну допомогу важкопораненим, евакуйовували зі зруйнованих помешкань людей та супроводжували у безпечне місце, оскільки існувала небезпека повторного удару", — йдеться у дописі.
У поліції також вкотре закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та одразу прямувати в укриття.
Нагадаємо, 22 березня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в районі Прибережної автомагістралі. Ще одна не розірвалася і застрягла у даху житлового будинку.
На місці проводилися рятувально-пошукові роботи. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей. Також відомо про одного загиблого.
Окрім того, за життя ще 25 людей зараз борються запорізькі медики. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, 19 людей — у стані середньої тяжкості.
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі.