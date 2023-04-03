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Окупанти обстріляли медичний заклад у Херсоні: які наслідки

3 квітня 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 квітня, російські окупанти атакували Херсон. Вони обстріляли медичний заклад.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Деталі

"Більше двух десятків вікон — без скла, також пошкоджений паркан навколо лікарні", — йдеться у повідомленні.

У закладі лікуються понад 200 пацієнтів та працюють 100 фахівців. На щастя, прямого влучання у будівлю, де перебувають люди, не було. Внаслідок російської атаки вони не постраждали.

Нагадаємо, поблизу села Шляхове, що на Херсонщині, на російській вибухівці підірвався чоловік. Від отриманих пошкоджень він загинув на місці.

Також ми писали, що станом на 3 квітня окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України. Від атаки ворога за останню добу постраждали цивільні Херсона. 

Додамо, у Херсонській області внаслідок російського обстрілу поранення дістали цивільні, які пливли на човні по Дніпру. Вони тікали з окупації в Херсон.

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