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Оккупанты обстреляли медицинское учреждение в Херсоне: какие последствия

3 апреля 2023 17:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российского обстрела
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Херсон. Они обстреляли медицинское учреждение.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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"Более двух десятков окон — без стекла, также поврежден забор вокруг больницы", — говорится в сообщении.

В учреждении лечатся более 200 пациентов и работают 100 специалистов. К счастью, прямого попадания в здание, где находятся люди, не было. В результате российской атаки они не пострадали.

Напомним, вблизи села Шляховое, что в Херсонской области, на российской взрывчатке взорвался мужчина. От полученных повреждений он погиб на месте.

Также мы писали, что по состоянию на 3 апреля оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины. От атаки врага за последние сутки пострадали гражданские Херсона.

Добавим, в Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получили гражданские, плывущие на лодке по Днепру. Они бежали из оккупации в Херсон.

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