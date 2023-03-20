Окупанти обстріляли село Микільське на Херсонщині: є поранені

Внаслідок агресії рф пошкоджено щонайменше п'ять будинків

Сьогодні, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони вкрили вогнем село Микільське Дар'ївської тергромади.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Ворожі снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше п'ять будинків.

"Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Наразі медики надають допомогу людям, які отримали травми через російський обстріл.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Бахмуті та Костянтинівці зафіксовані поранення у мирних мешканців.

Також ми писали, що вчора, 19 березня, у Синельниківському районі Дніпропетровської області одна з громад потрапила під обстріл із важкої артилерії, коли окупанти напали на Великомихайлівську теплогенеруючу станцію. Завдяки щасливому випадку, ніхто не постраждав. Наразі встановлюються наслідки цієї атаки.

Додамо, 19 березня, внаслідок цинічної атаки на житловий будинок у Василівському районі Запорізької області сталася трагічна подія. Російський "Град" ударив по будинку, внаслідок чого троє людей загинули, а ще двоє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.