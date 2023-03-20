Окупанти обстріляли село Микільське на Херсонщині: є поранені
Сьогодні, 20 березня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Вони вкрили вогнем село Микільське Дар'ївської тергромади.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
-
Лідер "Динамо" розповів, коли повернеться на поле та допоможе команді боротися за титул
-
Чотири області-антилідери: скільки чоловіків втекли з України під час війни
-
В Україні знижується офіційне безробіття: чому українці ігнорують Центри зайнятості
-
На Херсонщині ліквідували колаборанта, який причетний до організації катівень
-
Ведуча телемарафону "Єдині новини" встановила особистий спортивний рекорд перед поїздкою у США
-
У Китаї прокоментували ордер путіну: на чому наполягає Пекін
-
Ворог тримає у Чорному морі 5 військових кораблів
-
Українські тенісистки здивували позиціями у рейтингу WTA
-
Україна та Британія уклали історичну економічну угоду, — Reuters
-
Зеленський показав неймовірних українців та розповів, що потрібно для миру в світі
Деталі
Ворожі снаряди влучали прямо у помешкання мирних жителів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше п'ять будинків.
"Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється", — йдеться у повідомленні.
Наразі медики надають допомогу людям, які отримали травми через російський обстріл.
Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати територію Донецької області. У Бахмуті та Костянтинівці зафіксовані поранення у мирних мешканців.
Також ми писали, що вчора, 19 березня, у Синельниківському районі Дніпропетровської області одна з громад потрапила під обстріл із важкої артилерії, коли окупанти напали на Великомихайлівську теплогенеруючу станцію. Завдяки щасливому випадку, ніхто не постраждав. Наразі встановлюються наслідки цієї атаки.
Додамо, 19 березня, внаслідок цинічної атаки на житловий будинок у Василівському районі Запорізької області сталася трагічна подія. Російський "Град" ударив по будинку, внаслідок чого троє людей загинули, а ще двоє отримали поранення та отримують необхідну медичну допомогу.