Оккупанты обстреляли село Никольское в Херсонской области: есть раненые
Сегодня, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они накрыли огнем село Никольское Дарьевской тергромады.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
-
Ведущая телемарафона "Единые новости" установила личный спортивный рекорд перед поездкой в США
-
В Китае прокомментировали ордер путину: на чем настаивает Пекин
-
Враг держит в Черном море 5 военных кораблей
-
Украинские теннисистки удивили позициями в рейтинге WTA
-
Украина и Британия заключили историческое экономическое соглашение, — Reuters
-
Зеленский показал невероятных украинцев и рассказал, что нужно для мира в мире
-
Николаевский ЦНАП ввел отдельную электронную очередь для военнослужащих
-
Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео
-
Военный эксперт Олег Жданов оценил шансы ВСУ по контрнаступлению
-
В ГУР заявили, что ракетный террор рф провалился
Подробности
Вражеские снаряды попадали прямо в дома мирных жителей. В результате обстрела повреждены по меньшей мере пять домов.
"Пока известно, что 33-летняя местная жительница из-за обломочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина. Количество пострадавших еще устанавливается", — говорится в сообщении.
Сейчас медики оказывают помощь людям, которые получили травмы из-за российского обстрела.
Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Донецкой области. В Бахмуте и Константиновке зафиксированы ранения у мирных жителей.
Также мы писали, что вчера, 19 марта, в Синельниковском районе Днепропетровской области одна из общин попала под обстрел из тяжелой артиллерии, когда оккупанты напали на Великомихайловскую теплогенерирующую станцию. По счастливой случайности, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются последствия этой атаки.
Добавим, 19 марта, в результате циничной атаки на жилой дом в Васильевском районе Запорожской области произошло трагическое событие. Российский "Град" ударил по дому, в результате чего три человека погибли, а еще двое получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.