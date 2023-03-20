Оккупанты обстреляли село Никольское в Херсонской области: есть раненые

В результате агрессии рф повреждено по меньшей мере пять домов

Сегодня, 20 марта, российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Они накрыли огнем село Никольское Дарьевской тергромады.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Вражеские снаряды попадали прямо в дома мирных жителей. В результате обстрела повреждены по меньшей мере пять домов.

"Пока известно, что 33-летняя местная жительница из-за обломочной травмы потеряла руку, также получил ранения 39-летний мужчина. Количество пострадавших еще устанавливается", — говорится в сообщении.

Сейчас медики оказывают помощь людям, которые получили травмы из-за российского обстрела.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Донецкой области. В Бахмуте и Константиновке зафиксированы ранения у мирных жителей.

Также мы писали, что вчера, 19 марта, в Синельниковском районе Днепропетровской области одна из общин попала под обстрел из тяжелой артиллерии, когда оккупанты напали на Великомихайловскую теплогенерирующую станцию. По счастливой случайности, никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются последствия этой атаки.

Добавим, 19 марта, в результате циничной атаки на жилой дом в Васильевском районе Запорожской области произошло трагическое событие. Российский "Град" ударил по дому, в результате чего три человека погибли, а еще двое получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.