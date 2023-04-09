Оккупанты обстреляли школу и частные дома в Запорожской области

Последствия российских обстрелов в Запорожской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они осуществили авиационный удар по одной из громад Пологовского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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"Российская армия еще раз подтверждает свою циничность и жестокость, воюя против гражданских украинцев: уничтожая их жилье, отнимая жизнь", — говорится в сообщении.

В результате атаки разрушен двухэтажный корпус школы и повреждены три частных домовладения. После обстрела загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения. Спасатели уже ликвидировали пожар на площади 150 кв м.

К счастью, люди не пострадали.

От ГУ ГСЧС привлекалось девять спасателей и две единицы техники.

Последствия российских обстрелов в Запорожской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Последствия российских обстрелов в Запорожской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Напомним, 8 апреля российские оккупанты обстреляли прифронтовой город Орехов Запорожской области. В результате атаки ранения получил 57-летний мужчина.

Также мы писали, что 6 апреля российские оккупанты снова атаковали город Орехов в Запорожской области. Враг нанес авиаудар, а также обстрелял город из реактивных систем залпового огня.

Добавим, за двое суток российские оккупанты атаковали 25 населенных пунктов Запорожской области. В результате массированных обстрелов ранения получили мирные жители.