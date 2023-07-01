Оккупанты обстреляли Запорожскую область: погиб 51-летний мужчина

Российские оккупанты рядом с артиллерией. Фото: росСМИ

Сегодня, 1 июля, российские оккупанты обстреляли прифронтовые громады Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Обстрел Запорожской области

По словам Малашко, во время обстрела Малой Токмачки погиб 51-летний мужчина.

"В Преображенке двое пострадавших — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им предоставляется необходимая медицинская помощь", — сообщил Малашко.

Специалисты работают над ликвидацией последствий российских обстрелов. Глава Запорожской ОВА призвал людей выезжать в безопасные места.

Пост Малашко. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, противник применил крылатую ракету "Искандер-К", ударив по Донецкой области.

Также мы писали, что вчера, 30 июня, российские оккупанты обстреляли жилой дом в Антоновке в Херсонской области. В результате пострадала семья с ребенком.

Добавим, 30 июня, оккупанты обстреляли школу в селе Сергеевка Донецкой области. Армия РФ ударила из реактивных систем залпового огня.