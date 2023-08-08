Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є поранені

Обстріли Херсона 7 серпня. Фото: Reuters

У Херсонській області російські терористи обстріляли житловий будинок у Микільському Дар'ївської громади. Внаслідок атаки поранення отримала одна жінка.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Як відомо, внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Микільському у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка.

"Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів по Херсонській області. Загарбники випустили 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БпЛА.

Окрім того, вчора ввечері, 7 серпня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині. Двоє людей загинули, ще четверо — поранені.

Додамо, за останню добу росіяни також посили обстріли Запорізької області. Так, за минулу добу, 7 серпня, зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах.