Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є поранені
У Херсонській області російські терористи обстріляли житловий будинок у Микільському Дар'ївської громади. Внаслідок атаки поранення отримала одна жінка.
Про це повідомили в Херсонській ОВА.
Обстріли Херсонщини
Як відомо, внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Микільському у власній оселі поранення отримала 50-річна жінка.
"Постраждалу у стані середньої тяжкості шпиталізували, лікарі надають їй допомогу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів по Херсонській області. Загарбники випустили 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БпЛА.
Окрім того, вчора ввечері, 7 серпня, російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Харківщині. Двоє людей загинули, ще четверо — поранені.
Додамо, за останню добу росіяни також посили обстріли Запорізької області. Так, за минулу добу, 7 серпня, зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах.