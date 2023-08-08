Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть раненые

Обстрелы Херсона 7 августа. Фото: Reuters

В Херсонской области российские террористы обстреляли жилой дом в Никольском Дарьевской громаде. В результате атаки ранения получила одна женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Читайте также:

Обстрелы Херсона

Как известно, в результате вражеского удара по жилому дому в Никольском в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина.

"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БпЛА.

Кроме того, вчера вечером, 7 августа, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Добавим, за последние сутки россияне также усилили обстрелы Запорожской области. Так, за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.