Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть раненые
В Херсонской области российские террористы обстреляли жилой дом в Никольском Дарьевской громаде. В результате атаки ранения получила одна женщина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА.
Обстрелы Херсона
Как известно, в результате вражеского удара по жилому дому в Никольском в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина.
"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БпЛА.
Кроме того, вчера вечером, 7 августа, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Два человека погибли, еще четверо ранены.
Добавим, за последние сутки россияне также усилили обстрелы Запорожской области. Так, за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.