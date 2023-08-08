Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть раненые arrow

Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть раненые

8 августа 2023 12:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли жилой дом в Херсонской области: есть раненые
Обстрелы Херсона 7 августа. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Херсонской области российские террористы обстреляли жилой дом в Никольском Дарьевской громаде. В результате атаки ранения получила одна женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

Читайте также:

Обстрелы Херсона

Как известно, в результате вражеского удара по жилому дому в Никольском в собственном доме ранения получила 50-летняя женщина.

"Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали, врачи оказывают ей помощь", — говорится в сообщении.

скриншот

Напомним, за минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов по Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БпЛА.

Кроме того, вчера вечером, 7 августа, российские оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по Харьковской области. Два человека погибли, еще четверо ранены.

Добавим, за последние сутки россияне также усилили обстрелы Запорожской области. Так, за минувшие сутки, 7 августа, зафиксировано 105 ударов по 24 населенным пунктам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз