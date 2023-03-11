Окупанти обстрілюють поля України, щоб вбити економіку, — NYT

Після окупантів на зерносховищі в Херсонській області не залишилося жодної непошкодженої будівлі

Окупанти націлено обстрілюють українські поля та сільгоспобладнання, щоб створити голод та зруйнувати найважливішу галузь економіки. Найбільше ця проблема поширена у Херсонській області, де війська рф практично скрізь залишили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє The New York Times.

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Всесвітня організація з розмінування HALO Trust заявила, що міни та вибухівки могли забруднити територію розміром з Велику Британію.

Українські фермери вважають, що окупанти руйнують найважливішу галузь економіки України. Загарбники залишили велику кількість вибухівок у Херсонській області після того, як бійці ЗСУ звільнили частину територій.

"Область є однією із сільськогосподарських житниць України, яка до війни славилася своїми кавунами та помідорами, а також була великим виробником зерна та соняшникової олії. Згідно з державною статистикою, до вторгнення росії Херсон виробляв більше овочів за обсягом, ніж будь-яка інша область України", — йдеться в матеріалі.

Ще зарано говорити про те, скільки часу може знадобитися для знешкодження всіх вибухівок у Херсонській області. Значні ділянки звільненої території залишаються в зоні досяжності артилерійських установок рф й щодня зазнають обстрілів.

Після окупантів на зерносховищі в Херсонській області, що належить компанії "Нібулон", не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

Нагадаємо, минулої доби, 10 березня, противник здійснив 71 обстріл Херсонської області, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Є поранені та загиблі.

Також ми писали, що з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.

Додамо, в Херсонській області не розмінованими залишилися 700 тисяч гектар землі, людей просять не розпочинати весняно-польові роботи, адже є ризик підірватися на ворожій міні.