Оккупанты ранили по меньшей мере трех человек во время обстрела Херсона

Взрыв в Херсоне. Фото: местные Telegram-каналы

Сегодня, 8 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Они ранили по меньшей мере троих человек.

Об этом сообщает МВД.

Читайте также:

Враг обстрелял места эвакуации в Херсоне

"Сейчас известно о по меньшей мере трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем предоставляется необходимая помощь", — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что обстрел города начался во время эвакуации людей в результате подрыва Каховской ГЭС.

"Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонщины. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное — человеческие жизни", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:56 известно, что оккупанты ранили восемь человек. Информация о погибших не поступала.

Напомним, российские оккупанты обстреливают город Херсон. Атака происходит во время эвакуации людей в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также мы писали, что Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область. Президент провел совещание по ликвидации последствий подтопления региона и посетил переправу, где проходит эвакуация населения подтопленного района Херсона.

Добавим, по словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории – это оккупированное россиянами левобережье.