Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Вражеские ракеты попали в один из микрорайонов города

Сегодня, 18 февраля, оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкому. В результате обстрела два человека ранены и повреждены десять многоэтажек.

Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.

Подробности

Вражеские ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.

"Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство", — сообщил Симчишин.

Двоих раненых людей доставили в больницу.

В Сети показали последствия российского обстрела.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет россии.

Также мы писали, что сегодня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить две враждебные цели.

Добавим, враг продолжает нести значительные потери в Украине. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 1010 оккупантов.