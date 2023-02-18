Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком
Сегодня, 18 февраля, оккупанты выпустили ракеты по Хмельницкому. В результате обстрела два человека ранены и повреждены десять многоэтажек.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в эфире телемарафона.
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Подробности
Вражеские ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.
"Есть три поврежденных учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов, где-то полтысячи окон уничтожено, повреждена часть техники, одно частное транспортное средство", — сообщил Симчишин.
Двоих раненых людей доставили в больницу.
В Сети показали последствия российского обстрела.
@ms.irynaa
Им не место на этой земле🤬 #проклятая война # нивойни♬ Эй, плывущая утка - Пиккардийская терция
Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракет россии.
Также мы писали, что сегодня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Украине. Силам ПВО удалось уничтожить две враждебные цели.
Добавим, враг продолжает нести значительные потери в Украине. За сутки бойцы ВСУ уничтожили 1010 оккупантов.