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Оккупанты возвращаются на восток Украины после бунта "вагнеровцев" в РФ, — Маляр

26 июня 2023 10:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты возвращаются на восток Украины после бунта "вагнеровцев" в РФ, — Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: mil.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты, которые находились в Московской области из-за бунта "вагнеровцев", возвращаются на восток Украины. Они продолжат воевать.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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"Во время активизации событий политического кризиса в Российской Федерации они собирали войска с востока и пытались их переместить в Московский регион", — рассказала Маляр.

По ее словам, из-за того, что события в РФ быстро закончились, оккупанты возвращаются на восток Украины.

"Это из тех фактов, которые мы видим", — добавила Маляр.

Напомним, в субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его закончил и развернул своих бойцов назад. Однако президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

Также мы писали, что Силы обороны Украины освободили во время летнего контрнаступления на южном фронте около 130 кв. км. За неделю украинская армия осуществила около 9 тысяч огневых задач на Таврическом направлении.

Добавим, Маляр рассказала, что на некоторых направлениях фронта украинские войска удачно продвигаются, так что контрнаступательная операция идет по плану. Однако следует отметить, что измерять успех контрнаступления не стоит только по населенным пунктам.

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