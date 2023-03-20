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Окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії фронту через великі втрати, — Генштаб

20 березня 2023 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти продовжують облаштовувати шпиталі вздовж лінії зіткнення. Це відбувається внаслідок величезних втрат загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Деталі

У населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області, в будівлі місцевої лікарні розташовано один із таких закладів російських військових. За минулу добу у цей шпиталь привезли близько 50 важкопоранених окупантів.

"Також, в населеному пункті Високе Запорізької області, окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди, протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував чотири медичних вантажівки на базі автомобіля КАМАЗ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк висміяв окупантів, які сподівалися швидко перемогти у війні. За його словами, хоробрі бійці ЗСУ зупинили росіян у Бахмуті Донецької області.

Також ми писали, що кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Додамо, російські військові продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованих територіях України. Вони намагаються примусово відібрати житло у цивільних.

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