У Херсонській області окупанти примусово відбирають житло у мирних українців, — Генштаб

Російські окупанти

Російські військові продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованих територіях України. Вони намагаються примусово відібрати житло у цивільних.

Про це повідомляє Генштаб.

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У населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків українців.

"Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби українська Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу. До того ж було здійснено шість ударів по районах зосередження особового складу, військової техніки росіян та складу боєприпасів.

Також ми писали, що кількість знищених російських окупантів протягом 18 березня становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Додамо, українські піхотинці влучним ударом знищили ворожий танк у Донецькій області. Для цього вони використали переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin.