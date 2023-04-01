Оккупанты ракетами атаковали Авдеевку: повреждены здания

Последствия российского обстрела

Сегодня, 1 апреля, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. Противник нанес ракетный авиаудар.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Первая вражеская ракета попала в административное здание, а вторая — в инфраструктурный объект.

"Люди находились в укрытии, обошлось без жертв и пострадавших", — рассказал Ермак.

Напомним, Авдеевка в Донецкой области критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Также мы писали, что российское военное руководство, вероятно, привлекло к наступлению на Авдеевку ограниченное количество высококвалифицированных подразделений группы "Вагнер". Они пробуют закрепить недавние ограниченные тактические успехи в этом районе.

Добавим, продолжение наступательных операций рф вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль луганской и западной донецкой линии фронта является еще одним показателем того, что путин остается преданным победе в длительной войне, результат которой в значительной степени определяется военными реалиями на месте. Теперь эти атаки стали не просто бессмысленными, но и фактически вредными для подготовки рф и к следующей фазе этой войны.