Оккупанты разрыли скотомогильник в Запорожской области и заразились сибирской язвой

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

В Запорожской области оккупанты заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Россияне заразились сибирской язвой

Федоров рассказал, что во время подготовки окопов военные Российской Федерации случайно разрыли скотомогильник. Оккупанты подцепили сибирскую язву.

В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

Мэр Мелитополя рассказал, что двух оккупантов сначала привезли в больницу, однако после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.

"Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хэппи энда им точно не будет", — добавил Федоров.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Также мы писали, что российские оккупационные войска заняли для собственных нужд очередную гражданскую больницу на оккупированной территории. Речь идет о городе Хрустальный в Луганской области.

Добавим, в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии России, мобильные госпитали не справляются с таким количеством раненых.