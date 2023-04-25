Оккупанты разрыли скотомогильник в Запорожской области и заразились сибирской язвой
В Запорожской области оккупанты заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Россияне заразились сибирской язвой
Федоров рассказал, что во время подготовки окопов военные Российской Федерации случайно разрыли скотомогильник. Оккупанты подцепили сибирскую язву.
В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.
Мэр Мелитополя рассказал, что двух оккупантов сначала привезли в больницу, однако после подтверждения диагноза быстро списали и вывезли в неизвестном направлении.
"Даже украинская земля оттесняет оккупантов. Хэппи энда им точно не будет", — добавил Федоров.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что российские оккупационные войска заняли для собственных нужд очередную гражданскую больницу на оккупированной территории. Речь идет о городе Хрустальный в Луганской области.
Добавим, в Луганской области российские оккупационные войска заняли практически все медицинские учреждения региона. Это свидетельствует об огромных потерях армии России, мобильные госпитали не справляются с таким количеством раненых.