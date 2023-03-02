Оккупанты ежедневно теряют на Луганском фронте свою новейшую технику и личный состав, — Гайдай

Сергей Гайдай

Российские военные ежедневно теряют технику и личный состав на Луганском фронте. Оккупанты терпят неудачи.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Непутевые экспериментаторы. Российская тактика атаковать малыми группами не работает, орки ежедневно теряют на Луганском фронте свою хваленую новейшую технику и личный состав", — рассказал Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на 1 марта. В Кадиевке произошел "хлопок" — там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда.

Добавим, на территории Луганской области эскалация боевых действий началась несколько недель назад и продолжается в трех направлениях. Но полномасштабного наступления пока не стоит ожидать, россияне сменили тактику в пользу многочисленных атак малыми силами.