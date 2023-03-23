Оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных рф и неудачи в Бахмуте, — перехват ГУР
Оккупант вместе со своим товарищем обсуждают случаи дезертирства военнослужащих рф. К тому же, один из них жалуется на неудачи на Бахмутском направлении.
Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.
-
Народный синоптик предупредила жителей нескольких регионов о небольшом дожде
-
Из-за забастовки в Германии временно не будут курсировать поезда: детали
-
Принесут невероятное богатство и удачу: какие картины следует повесить дома
-
В Индии на землю упал аттракцион в парке развлечений
-
Одесситов приглашают бесплатно пройти обследование на ВИЧ и гепатит
-
Сын бизнесмена рф, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста: детали
-
Финляндия приняла новый пакет военной помощи Украине: что в списке
-
Барселона подобрала замену для Левандовского: есть два варианта
-
На оккупированной части Херсонской области оккупанты ищут граждан с проукраинской позицией
-
Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов
Подробности
По словам российского оккупанта, 119 военнослужащих рф самовольно покинули места несения службы. Удалось найти 90, а по 70 военным — завели уголовные дела.
Захватчик рассказал, что по новым правилам, если военнослужащий отсутствует 48 часов, то впоследствии на него открывают уголовное дело и дальше тюрьма.
Российские оккупанты обсудили неудачи на Бахмутском направлении. Военный рф рассказал, что нет техники и желания.
"Этот *обаный Бахмут взять не могут ни**я бл*дь. Техники нету, ни**я нету, либо желания нету", — сказали оккупанты.
Напомним, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска россии не сдают своих попыток захватить город Бахмут, однако они понесут огромные потери и постепенно истощаются. В этой ситуации украинские войска вскоре воспользуются своим преимуществом.
Также мы писали, что в британской разведке считают, что российское наступление на Бахмут постепенно ослабевает. Главная причина в опрокидывании части подразделений на другие направления.
Добавим, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.