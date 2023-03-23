Оккупанты жалуются на случаи дезертирства военных рф и неудачи в Бахмуте, — перехват ГУР

Российские оккупанты

Оккупант вместе со своим товарищем обсуждают случаи дезертирства военнослужащих рф. К тому же, один из них жалуется на неудачи на Бахмутском направлении.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По словам российского оккупанта, 119 военнослужащих рф самовольно покинули места несения службы. Удалось найти 90, а по 70 военным — завели уголовные дела.

Захватчик рассказал, что по новым правилам, если военнослужащий отсутствует 48 часов, то впоследствии на него открывают уголовное дело и дальше тюрьма.

Российские оккупанты обсудили неудачи на Бахмутском направлении. Военный рф рассказал, что нет техники и желания.

"Этот *обаный Бахмут взять не могут ни**я бл*дь. Техники нету, ни**я нету, либо желания нету", — сказали оккупанты.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска россии не сдают своих попыток захватить город Бахмут, однако они понесут огромные потери и постепенно истощаются. В этой ситуации украинские войска вскоре воспользуются своим преимуществом.

Также мы писали, что в британской разведке считают, что российское наступление на Бахмут постепенно ослабевает. Главная причина в опрокидывании части подразделений на другие направления.

Добавим, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, оборона города Бахмута значительно ослабляет наступательный потенциал российских войск, а также позволяет уничтожать большое количество техники и личного состава оккупантов. Она отметила, что Бахмут уже второй месяц находится под интенсивным обстрелом, однако при всех сложных условиях украинские войска продолжают сопротивляться и не позволяют врагу продвинуться дальше.