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Влада Бердянська розповіла про сьогоднішні вибухи у місті

27 травня 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Влада Бердянська розповіла про сьогоднішні вибухи у місті
Вибух у Бердянську. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.

Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.

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"Наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську", — йдеться у повідомленні.

Міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок удару загинула велика кількість російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунала сирена повітряної тривоги. Згодом, у місті почулися вибухи. Як з'ясувалося, вибух трапився на базах, де розміщувались окупанти. 

Також ми писали, що ввечері 25 травня в тимчасово окупованому Бердянську трапився вибух у районі Лазурного, де перебувають російські окупанти. Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.

Додамо, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. 

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