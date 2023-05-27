Влада Бердянська розповіла про сьогоднішні вибухи у місті
Сьогодні, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.
Про це повідомила Бердянська міська військова адміністрація.
Вибухи в Бердянську
"Наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську", — йдеться у повідомленні.
Міська військова адміністрація повідомила, що внаслідок удару загинула велика кількість російських окупантів.
Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунала сирена повітряної тривоги. Згодом, у місті почулися вибухи. Як з'ясувалося, вибух трапився на базах, де розміщувались окупанти.
Також ми писали, що ввечері 25 травня в тимчасово окупованому Бердянську трапився вибух у районі Лазурного, де перебувають російські окупанти. Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.
Додамо, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську.