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Оккупанты убегают из Бердянского порта, — Федоров

2 июня 2023 20:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты убегают из Бердянского порта, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, который прогремел сегодня, 2 июня.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"После взрыва, произошедшего в порту Бердянска, враг начал срочно вывозить оборудование и отводить корабли, по которым планировал вывозить краденое зерно", — рассказал Федоров.

Городской голова Мелитополя сообщил, что оккупанты вывозят украинское зерно не только морем, но и по железной дороге. По его словам, близость российских захватчиков ставит под угрозу жизнь всех гражданских жителей.

"Поэтому верим в ВСУ и ждем деоккупации, чтобы грабеж и опасность на нашей земле наконец прекратились", — добавил Федоров.

Напомним, в пятницу, 2 июня, в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области раздались взрывы. Почти по всему городу был виден столб черного дыма.

Также мы писали, что 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.

Добавим, вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв в районе Лазурного, где находятся российские оккупанты. Бердянская военная городская администрация сообщает, что уничтожены российские установки С-300.

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