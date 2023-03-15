Оккупанты в Горловке хотят мобилизовать около 500 человек, — Генштаб

Российские оккупанты

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области оккупанты получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации. Россияне хотят пополнить состав подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.

Об этом сообщает Генштаб.

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Планируется мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

К тому же около 90 российских военнослужащих, которые находятся на лечении в медицинских учреждениях Горловки, будут направлены в город Урзуф для прохождения ВВК. Их проверят на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы.

Напомним, 13 марта, украинская армия нанесла удар по 15 районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Кроме того, были поражены четыре станции радиоэлектронной борьбы армии рф.

Также мы писали, что российская оккупационная армия продолжает нести потери в Украине. В частности, понесут значительные потери наемники российской частной военной компании "Вагнера".

Добавим, что на фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Оккупанты привозят на временно оккупированные территории даже женщин-узников.