У Генштаб розповіли про нові джерела рф для поповнення живої сили
На тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили. Окупанти привозять на тимчасово окуповані території навіть жінок-в'язнів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
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Жінки-в'язні поповнюють армію рф
Як зазначили у відомстві, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів — із засудженими жінками.
Окрім того, російські загарбники продовжують грабувати тимчасово захоплені території.
"Нещодавно, в Енергодарі, окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу", — розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, за добу, 11 березня, близько 30 тіл росіян доставили до моргу Енергодара. Керівництво рф вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі.
Також нещодавно ГУР оприлюднило перехоплену розмову, де російський окупант розповів своєму другу про велику кількість загиблих. За його словами, тіла лежать на кожному кроці.
Додамо, військові рф на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків.