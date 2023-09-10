Росіяни шукають спосіб зберегти від ударів Кримський міст

Ураження Кримського мосту. Фото: росЗМІ

Наразі окупанти намагаються всіма силами та засобами убезпечити Кримський міст від ударів українських надводних дронів. Вони створюють штучні огородження навколо опорних конструкцій та навіть перемістили флот ближче до "уразливої" конструкції.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

"Їхньою основною задачею зараз є охорона Кримського мосту. Вони зосередили свої зусилля здебільшого на цьому об’єкті. Зараз там шість кораблів Прикордонної служби та чотири катери, тобто десять одиниць. Загалом останнім місяцем менше ніж десять одиниць там не перебуває. Хоча раніше це була одна-три одиниці. З півдня здебільшого його прикривають, але і з півночі є одиниця. В Азовському морі зазвичай одна одиниця перебуває. В акваторії Чорного моря десять кораблів, і це трошки теж більше, ніж зазвичай останнім часом. Але вони перебувають в тій частині акваторії, яка розташована ближче до російських офіційно визнаних берегів"‎, — сказав Дмитро Плетенчук.

У Криму стає небезпечно

У Міноборони РФ поскаржилися на нічну атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим. Там заявили про збиття нібито восьми БпЛА літакового типу.

Нагадаємо, увечері 9 вересня окупаційна влада Криму заявила про "збиття" трьох "ворожих" безпілотників на заході півострова. Своєю чергою, місцеві жителі зафіксували густий дим після чергової атаки дронами.

Додамо, що Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використати більш тонку, невійськову, стратегію. Зокрема, такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.

Також ми писали, що Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.