Россияне ищут способ уберечь от ударов Крымский мост

Поражение Крымского моста. Фото: росСМИ

Сейчас оккупанты пытаются всеми силами и средствами обезопасить Крымский мост от ударов украинских надводных дронов. Они создают искусственные ограждения вокруг опорных конструкций и даже переместили флот поближе к "уязвимой" конструкции.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Их основной задачей сейчас является охрана Крымского моста. Они сосредоточили свои усилия в основном на этом объекте. Сейчас там шесть кораблей Пограничной службы и четыре катера, то есть десять единиц. Всего в последний месяц меньше десяти единиц там не находится. Хотя раньше это была одна-три единицы. С юга по большей части его прикрывают, но и с севера есть единица. В Азовском море обычно одна единица находится. В акватории Черного моря десять кораблей, и это немного тоже больше, чем обычно в последнее время. Но они находятся в той части акватории, которая находится ближе к российским официально признанным берегам", — сказал Дмитрий Плетенчук.

В Крыму становится опасно

В Минобороны РФ пожаловались на ночную атаку беспилотников на временно оккупированный Крым. Там заявили о сбитии якобы восьми БпЛА самолетного типа.

Напомним, вечером 9 сентября оккупационные власти Крыма заявили о "сбитии" трех "вражеских" беспилотников на западе полуострова. В свою очередь, местные жители зафиксировали густой дым после очередной атаки дронами.

Добавим, что Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, невоенную, стратегию. В частности, такого мнения придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.

Также мы писали, что Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.