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Оккупанты ударили по центральной части Херсона — пострадали люди

3 ноября 2023 15:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по центральной части Херсона — пострадали люди
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 ноября, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали люди.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В ОВА рассказали, что ранения получили три человека.

"Их каретой "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсона 3 ноября
Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA
Последствия обстрела Херсона 3 ноября
Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA
Последствия обстрела Херсона 3 ноября
Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA
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Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что ночью враг ударил дронами "шахед" по Харькову и области. В результате атаки было повреждено учебное заведение.

Добавим, в течение предыдущих суток российские оккупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 602 снаряда. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо ранены.

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