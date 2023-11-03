Оккупанты ударили по центральной части Херсона — пострадали люди

Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/khersonskaODA

Сегодня, 3 ноября, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков пострадали люди.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В ОВА рассказали, что ранения получили три человека.

"Их каретой "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA

Последствия обстрела Херсона 3 ноября. Фото: t.me/khersonskaODA

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали беспилотниками военную базу в Ивано-Франковской области. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что ночью враг ударил дронами "шахед" по Харькову и области. В результате атаки было повреждено учебное заведение.

Добавим, в течение предыдущих суток российские оккупанты 108 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 602 снаряда. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще четверо ранены.