Оккупанты ударили ракетами С300 по Славянску и Дружковке: Кириленко показал последствия

Последствия российского обстрела

Сегодня, 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска Донецкой области двумя ракетами С300. Обстрел произошел около 10:30. В результате атак погиб один человек и 25 получили травмы разной степени.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"По меньшей мере, 1 человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов — таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянска", — сообщил Кириленко.

В это же время российские оккупанты также атаковали Дружковку. Две вражеские ракеты С300 попали в детский дом и практически полностью его разрушили.

По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших в настоящее время нет.

"О количестве жертв в Славянске информация меняется — продолжается спасательная операция", — добавил Кириленко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры последствий российских обстрелов по Славянску.

Также мы писали, что 26 марта российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.

Добавим, что россияне продолжают терроризировать и обстреливать мирное население в Донецкой области. На протяжении суток, 24 марта, оккупанты убили двух жителей Донбасса, еще троих — ранили.