Окупанти відновили контроль над селом у Луганській області
Російські окупанти відновили контроль над селищем Новоселівське в Луганській області. Населений пункт повністю знищений.
Про це повідомляє DeepState.
Окупація Новоселівського
Село вже неодноразово переходило "з рук в руки". Останні тижні російські окупанти суттєво посилили тиск, зумівши зайняти станцію Куземівку та посадки вище Жабиного Яру.
"Саме в них колись відбувся епічний бій за участі Хижака", — йдеться у повідомленні.
Один з українських військових розповів, що фактично лінія фронту зараз проходить по краю цього населеного пункту.
Нагадаємо, окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.
Також ми писали, що за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Додамо, на Запорізькому напрямку російські війська намагалися атакувати автомобіль ССО під час перевезення пораненого. Водночас окупантам не вдалося зірвати евакуацію.