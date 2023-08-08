Окупанти відновили контроль над селом у Луганській області

Карта бойових дій. Фото: скриншот

Російські окупанти відновили контроль над селищем Новоселівське в Луганській області. Населений пункт повністю знищений.

Про це повідомляє DeepState.

Читайте також:

Окупація Новоселівського

Село вже неодноразово переходило "з рук в руки". Останні тижні російські окупанти суттєво посилили тиск, зумівши зайняти станцію Куземівку та посадки вище Жабиного Яру.

"Саме в них колись відбувся епічний бій за участі Хижака", — йдеться у повідомленні.

Один з українських військових розповів, що фактично лінія фронту зараз проходить по краю цього населеного пункту.

Нагадаємо, окупанти ширять фейки про свій нібито відступ з окупованих територій. Таким чином вони намагаються ввести в оману учасників українського руху опору і знищити їх.

Також ми писали, що за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Додамо, на Запорізькому напрямку російські війська намагалися атакувати автомобіль ССО під час перевезення пораненого. Водночас окупантам не вдалося зірвати евакуацію.