Оккупанты возобновили контроль над селом в Луганской области

Карта боевых действий. Фото: скриншот

Российские оккупанты возобновили контроль над поселком Новоселовское в Луганской области. Населенный пункт полностью уничтожен.

Об этом сообщает DeepState.

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Село уже неоднократно переходило "из рук в руки". Последние недели российские оккупанты существенно усилили давление, сумев занять станцию Куземовку и посадки выше Жабьего Яра.

"Именно у них когда-то произошло эпическое сражение с участием Хищника", — говорится в сообщении.

Один из украинских военных рассказал, что фактически линия фронта сейчас идет по краю этого населенного пункта.

Напомним, оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.

Также мы писали, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Добавим, на Запорожском направлении российские войска пытались атаковать автомобиль ССО во время перевозки раненого. В то же время, оккупантам не удалось сорвать эвакуацию.