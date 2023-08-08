Оккупанты возобновили контроль над селом в Луганской области
Российские оккупанты возобновили контроль над поселком Новоселовское в Луганской области. Населенный пункт полностью уничтожен.
Об этом сообщает DeepState.
Оккупация Новоселовского
Село уже неоднократно переходило "из рук в руки". Последние недели российские оккупанты существенно усилили давление, сумев занять станцию Куземовку и посадки выше Жабьего Яра.
"Именно у них когда-то произошло эпическое сражение с участием Хищника", — говорится в сообщении.
Один из украинских военных рассказал, что фактически линия фронта сейчас идет по краю этого населенного пункта.
Напомним, оккупанты распространяют фейки о своем якобы отступлении с оккупированных территорий. Таким образом, они пытаются ввести в заблуждение участников украинского движения сопротивления и уничтожить их.
Также мы писали, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Добавим, на Запорожском направлении российские войска пытались атаковать автомобиль ССО во время перевозки раненого. В то же время, оккупантам не удалось сорвать эвакуацию.