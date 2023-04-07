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Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область: пострадали люди

7 апреля 2023 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Последствия российских обстрелов в Херсонской области/Фото: Офис генпрокурора
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военные рф вновь атаковали Херсонскую область. В результате вражеского обстрела есть погибший и раненые.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, утром 7 апреля 2023 года войска государства-агрессора в очередной раз обстреляли деоккупированную территорию Херсонской области", — говорится в сообщении.

В селе Станислав российский снаряд попал в частный дом. В результате обстрела травмы разной степени получила женщина и ее двое малолетних детей.

Сегодня ночью, 7 апреля, в Бериславском районе от артобстрела погиб мужчина и ранения получила пожилая женщина. Оккупанты повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного россией.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия российского обстрела

Последствия российского обстрела

Напомним, российские оккупанты обстреляли город Очаков Николаевской области. В результате атаки два человека получили травмы.

Также мы писали, 6 апреля, россияне совершили восемь обстрелов приграничных общин Сумской области — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Обстрелы производились по разным видам оружия, есть разрушение.

Добавим, российские оккупационные войска еще раз обстреляли Херсонскую область. Вчера, 6 апреля, под вражеским обстрелом оказалась Змеевка Бериславской громады.

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