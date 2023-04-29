Оккупанты все чаще отказываются воевать в Украине, — Генштаб

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в боевых действиях в Украине. Военные РФ не хотят воевать из-за потерь в живой силе и несвоевременного обеспечения боеприпасами.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Оккупанты отказываются воевать

"В районе Марьинки, в подразделениях российских оккупационных войск участились случаи коллективного отказа от участия в боевых действиях", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что основными факторами, влияющими на нежелание россиян воевать являются:

потери в живой силе;

несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами;

отсутствие в достаточном количестве средств индивидуальной защиты;

принуждение военных РФ к ведению штурмовых действий без поддержки тяжелой техники и артиллерии.

Напомним, российский военнослужащий рассказал о боевых потерях в результате штурмовых действий. Оккупант также прокомментировал, как руководство осуществляет доукомплектование подразделений армии РФ ранеными бойцами, которые не прошли полный цикл лечения.

Также мы писали, что потери оккупантов уже превысили отметку 190 тысяч. Только за последние сутки, 28 апреля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили 580 оккупантов и несколько десятков единиц их техники.

Добавим, среди российских военнослужащих, которые воюют в Украине, довольно распространенным явлением является употребление наркотиков. Даже на фронте оккупанты имеют своих "дилеров".