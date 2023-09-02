Оккупанты нанесли удар по автомобилю энергетиков Сумской области: есть пострадавшие

Последствия российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Сегодня, 2 сентября, российские оккупанты обстреляли город Середина-Буда в Сумской области. В результате пострадали двое работников "Сумыоблэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Последствия российского обстрела

"По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории Российской Федерации произвели минометный обстрел г. Середина-Буда Шосткинского района. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала "Шосткинский РЭС" АО "Сумыоблэнерго". Двое работников получили ранения. Также повреждена линия электропередач, два учреждения и местное предприятие", — отметили в сообщении.

Последствия российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Местная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители фиксируют последствия вражеских обстрелов.

Последствия российской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Обстрелы не утихают

1 сентября около 12:00 российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки были ранены люди.

Ранее в Сумской области, в городе Ромны, оккупанты разрушили учебное заведение, попав в него вражеским дроном типа Shahed.

Напомним, силы противовоздушной обороны ежедневно спасают жизнь миллионов украинцев. Так, на днях защитники сбили крылатую ракету Х-101, летевшую на Киев.