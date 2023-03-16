Оккупанты снизили общий темп операций в Украине, — ISW

Войска рф до сих пор не смогли добиться значительных успехов

Наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя рф перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий. Российские силы добились лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта на Луганщине в течение последней недели, и украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территории.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Подробности

Аналитики не смогли подтвердить причастность 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Западный военный округ) к наступлению в Луганской области, поскольку некоторые неопределенные элементы, как сообщается, были развернуты в области еще в январе — единственное крупное формирование, которое оценивается как работающее, но еще не задействовано.

Неизвестно, развернулась ли уже 2-я мотострелковая дивизия и ее не наблюдали, или она ожидает развертывания в Луганской области или на других участках фронта. Однако, участие двух или трех полков, входящих в состав 2-й мотострелковой дивизии, вряд ли существенно задержит или изменит кульминацию российского наступления в Луганской области, особенно учитывая то, что по меньшей мере пять российских полков, вероятно, вместе с несколькими другими, уже были полностью развернуты в этом районе, но войска рф до сих пор не смогли достичь значительных успехов.

Напомним, российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Также мы писали, что 15 марта украинские военные сбили российский бомбардировочный Су-24. Вражескую авиацию удалось "приземлить" в Бахмуте Донецкой области.

Добавим, в ряде исправительных учреждений Луганской области оккупанты начали вербовать осужденных в оккупационную армию. А для мирных жителей россияне не открывают даже самые необходимые оккупационные администрации.