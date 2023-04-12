Оккупанты снова обстреляли Запорожскую область: что известно

Последствия российского обстрела в Запорожской области. Фото: Запорожская ОГА

Сегодня, 12 апреля, российские военные в очередной раз атаковали Запорожскую область. Они обстреляли два населенных пункта.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Под вражеским огнем оказались города Орехов и Гуляйполе.

В результате российских обстрелов пострадала инфраструктура предприятия и частный сектор.

"Несокрушимые города, держитесь! Вооруженные силы делают все возможное, чтобы выбить врага подальше из нашей земли!" — подчеркнули в Запорожской ОВА.

Напомним, сегодня, 12 апреля, оккупанты обстреляли Харьковскую область. Россияне продолжают террор гражданского населения прифронтовых населенных пунктов.

Также мы писали, российские войска за минувшие сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области. Зафиксировано попадание в объекты гражданской инфраструктуры.

"Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон и предприятия в поселках Днепровское и Берислав", — рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Добавим, в одном из населенных пунктов Бериславской громады Херсонской области россияне сбросили с дрона гранату на лодку с мирными людьми. Серьезные ранения получили 20-летние мужчина и женщина.