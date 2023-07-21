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"Он съе**лся": окупант розповів про втечу командира під час обстрілу

21 липня 2023 19:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Он съе**лся": окупант розповів про втечу командира під час обстрілу
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський окупант доповів командиру про втечу з позицій командира їхнього відділення під час обстрілу. Він також поскаржився, що військові не хочуть брати участь у війні під його керівництвом.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що говорив окупант:

  • Алло! Товаришу командир! Ось цих 10, яких ви прислали, командир відділення, вчора, коли нас обстрілювати почали, виходить, він теж наказав, він з'ї**вся сам, кинув людей і хочу вам повідомити, що він з'ї**вся сам;
  • ось цей, якого старшим призначили в них. Ось з'ї**вся, і, пацани кажуть, не вперше зйо**ється, вони відмовляються з ним працювати. Ось і мене просять, щоб я вам доповів, що вони будуть..., чим з ним.

Нагадаємо, російський окупант розповів про невиплати солдатам РФ. Він каже, що через це голодує сім'я. Військовослужбовець РФ також розповів про відсутність боєприпасів.

Також ми писали, що російський окупант розповів своїй матері про погане ставлення до військових. Він зазначив, що в РФ назріває громадянська війна.

Додамо, військовослужбовець РФ з Авдіївки поскаржився на серйозні втрати в 9-му окремому мотострілецькому полку через те, що до солдатів ставляться як до "гарматного м'яса". Він також вказує на байдуже ставлення медичних працівників до лікування поранених. 

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