"Они отправляли мясо": оккупант рассказал об ужасном отношении командования к военным

Российские оккупанты на войне в Украине. Фото: росСМИ

Российский оккупант рассказал жене об ужасном отношении командования к военным. За его словами, у них ничего не получается, а солдаты заканчиваются.

Очередной перехват оккупантов опубликовал Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Захватчик жалуется на то, что командование отправляет бойцов на фронт как "мясо". Он также рассказал о запрете общаться с журналистами.

Перехваченный разговор:

— Че про этот, бл*, в ютубе про это *баную Павловку, про Угледар, видела? — спросил оккупант.

— Я не смотрю, потому что я однажды в ютубе набрала типо, про Павловку и мне выдало, типо, "командование кинуло камчатских ребят на убой", че-то такое и все. Я не стала ничего дальше смотреть, потому что и без того тошно, — жена оккупанта.

— Ну, есть такое, да, я даже знаю как это они сделали, когда это происходило. Это не фейк, как говорит Песков. По радио "укропы" говорили, что тактика русских них*я не изменилась: как они отправляли мясо, так они мясо пристрелочное и отправляют. Отправляют людей вперед, по людям стреляют, они смотрят откуда, пытаются увидеть откуда по ним стреляют, пытаются это уничтожить — них*я не получается. Люди погибают, люди кончаются — набирают новых. За счет того, что есть люди, бл*, еще в России поэтому они и отправляют. Люди сидят и удивляются, которые сюда попали не в наказание, не через "яму", а просто. И они говорят: "Бл*, даже в ДШБ людей отказывают и присылают сюда, как изгоев. А мы то причем?", — военный РФ.

— Ну, да. А так я сегодня читала, что ничего такого возле вас сильно не происходило, — жена.

— Это кто писал? — оккупант.

— Там какой-то канал "Военкор" есть, — ответила жена.

— Один единственный раз они приехали в Павловку, сняли издалека Угледар. Всем здесь сказали: "Заедут — вообще даже близко не подходить и на полкилометра к журналистам. Даже не вздумайте". Запрещали, чуть ли не расстрел, бл*. Открой "хохляцкие" каналы, че они там снимают, — оккупант.

— Не знаю, не захожу на "хохляцкие" каналы, — жена.

— Короче, общую картину ты вообще даже не имеешь! — оккупант.

Напомним, российский оккупант рассказал о больших потерях среди военных. Он также пожаловался на отсутствие боеприпасов.

Также мы писали, что жена российского оккупанта рассказала о значительных потерях в подразделениях ВС РФ. Она также сказала об отказе некоторых командиров выполнять приказы для сохранения жизней захватчиков.

Добавим, разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта, где он рассказывает о потерях и жалуется на отсутствие боеприпасов. Он говорит, что оружия почти нет.